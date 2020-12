Aree interne: fondi anche per Barbara e Castelleone di Suasa

Dal governo pioggia di contributi per le piccole realtà: le risorse saranno disponibili per sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali

BARBARA – Ci sono anche Barbara con poco più di 67 mila euro e Castelleone di Suasa con quasi 75 mila euro tra i comuni delle aree interne che riceveranno dal governo i fondi a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali.

Il provvedimento che dispone l’erogazione, nel triennio 2020-2022, di 210 milioni di euro in tutta i piccoli comuni d’Italia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra gli oltre tremila comuni coinvolti (fino a 5.000 abitanti), nella provincia di Ancona ve ne sono solo sei e di questi due sono della vallata del Misa: Barbara e Castelleone di Suasa appunto.

Il primo riceverà 67.181 €, il secondo 74.890 €: risorse che dovranno essere utilizzate per sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali, duramente colpite sia dalle già note problematiche legate appunto allo spopolamento delle aree interne, sia alla pandemia da covid-19.

Come spiegato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Patrizia Terzoni, «le risorse potranno essere usate dai Comuni per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l’impatto negativo causato dal Covid». Realtà che svolgono «servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale, perché vanno incontro alle esigenze della popolazione, che ha riscontrato maggiori difficoltà a spostarsi specie nella fase di emergenza sanitaria».