Ecco il programma di iniziative al parco archeologico della città romana di Suasa, al museo civico archeologico di Castelleone, al museo di Santa Maria in Portuno di Corinaldo e al museo civico archeologico di San Lorenzo in Campo

CASTELLEONE DI SUASA – Ultimi eventi estivi nei musei delle terre suasane che concludono la bella stagione con una rassegna di visite guidate speciali dal titolo: “Il museo è servito”. Protagonisti saranno il parco archeologico della città romana di Suasa, il museo civico archeologico suasano, il museo di Santa Maria in Portuno a Corinaldo e il museo civico archeologico a San Lorenzo in Campo: centri culturali d’eccezione per il territorio vallivo e regionale.

Ogni visita è l’occasione per approfondire un tema particolare, alla scoperta di aspetti della vita quotidiana, del territorio e curiosità storiche. Si inizia oggi, sabato 21 agosto, alle ore 18 al parco archeologico città romana di Suasa: grazie a un percorso tematico dedicato a bambini e famiglie, dal titolo “Un giorno da romani”, sarà possibile riviverne usi e costumi.

Il giorno successivo, domenica 22, sempre alle 18 e sempre al parco di Suasa, si terrà la visita guidata “Ti racconto una cena dai Coiedii”. La singolare iniziativa permetterà di scoprire il rituale del banchetto romano, ambiente dopo ambiente, immaginando di essere stati invitati nella domus suasana. Durante l’evento saranno esposti prodotti tipici a tema.

Sabato 28 agosto, alle ore 18, ci si sposterà presso il museo civico archeologico di Castelleone di Suasa per la visita “In taberna”, con una rassegna prodotti, cibi e ricette dell’età romana: anche in questa occasione presso il museo sarà allestita un’esposizione di prodotti locali.

Infine, il ciclo di visite si concluderà domenica 29 agosto con un doppio appuntamento: il mattino alle ore 11, presso il museo di Santa Maria in Portuno a Corinaldo, si verrà guidati in un percorso dal titolo “L’arte di rendere grazie” alla scoperta degli ex-voto e di tutte quelle opere che sono espressione della devozione popolare; il pomeriggio, alle ore 18, sarà la volta del museo civico archeologico del territorio a San Lorenzo in Campo, in cui si tratteranno gli aspetti del territorio e del paesaggio nella preistoria, nel corso della visita “Prima di Suasa: rocce, piante, animali, uomini”.

Per partecipare alle visite guidate sarà necessario prenotarsi contattando il numero 377 2816804 o scrivendo alla cooperativa Archeomega alla mail info@archeomega.com. Necessario il green pass e la mascherina per i luoghi al chiuso o in caso di assembramenti.