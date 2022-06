Arcevia, tutto pronto per la tradizionale fiera di san Medardo

Domenica 5 giugno decine di bancarelle animeranno il centro storico del paese per un appuntamento molto atteso che torna dopo due anni di stop per la pandemia

ARCEVIA – Tutto pronto per la tradizionale fiera del patrono San Medardo che torna in paese dopo due anni di stop legato alla pandemia. Il cuore di Arcevia tornerà a battere e ad animarsi con decine e decine di bancarelle e commercianti ambulanti ma, per l’occasione, saranno regolarmente aperti anche gli esercizi e i negozi del centro storico.

Un evento molto atteso dalla città quello che si estenderà per tutta la giornata di domenica 5 giugno, dalle ore 8 alle ore 20. Ovviamente per il corretto svolgimento della fiera di san Medardo, dalle 6 alle 22 sono vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza Garibaldi, corso Mazzini e in viale Martiri della Resistenza, mentre sarà vietato il solo transito in via San Medardo, via Marconi, via Battistelli e via Roma.

Non solo fiera ma anche momenti di culto verranno celebrati in tale giornata, per cui Arcevia si presenta con un’offerta culturale rilevante, a partire dalla mostra di scultura dei ragazzi delle accademie di belle arti italiane e straniere partecipanti alla XXIX edizione del premio internazionale di scultura Edgardo Mannucci, allestita presso palazzo dei Priori. Per l’occasione saranno aperti anche il centro culturale San Francesco e galleria permanente delle opere di Quirino Ruggeri – Edgardo Mannucci – Bruno D’Arcevia – Giuseppe Gigli (Info: biblioteca@arceviaweb.it e 0731 984561) e il museo archeologico statale di Arcevia (Info: 0731 9622).

Altre informazioni turistiche: info@prolocoarcevia.eu – 0731 9127 – 347 1107257 (ProLoco Arcevia).