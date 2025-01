Arcevia in tv grazie al film “Leopardi – Il poeta dell’infinito”

Il 7 e 8 gennaio, in prima serata su Rai 1, va in onda la miniserie girata in vari comuni delle Marche, tra cui il Monte della Croce

ARCEVIA – Le Marche terra di cinema? Sì e di qualità. Va infatti in onda stasera e domani, martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, in prima serata su Rai 1, la miniserie “Leopardi – Il poeta dell’infinito”, regia di Sergio Rubini, girata in vari comuni delle Marche, tra cui Arcevia.

Non si è ancora spenta l’eco del film “Io e te dobbiamo parlare”, girato nel capoluogo, con protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, e recentemente uscito al cinema, così come non si è esaurito l’entusiasmo per le riprese a Senigallia della serie “Alex Bravo, poliziotto a modo suo” con Marco Bocci; e già si parla di altri sceneggiati girati in questa regione nel corso del 2024.

Proprio lo scorso ottobre è stata girata la miniserie sulla vita e sull’opera di uno dei più grandi poeti italiani, Giacomo Leopardi, a cui la regione ha “offerto” i natali. Oltre ovviamente a Recanati e a vari comuni del maceratese, tra le città e i borghi storici scelti per le riprese c’è anche la perla dei monti, Arcevia: in particolare alcune scene sono state girate nell’area del Monte della Croce.

I primi contatti con l’amministrazione comunale arceviese risalgono al settembre 2023, quando in carica c’era come sindaco Dario Perticaroli. «Siamo stati ben lieti di questo coinvolgimento e che ci abbiano chiesto l’autorizzazione a girare scene nel nostro territorio» ha dichiarato l’ex primo cittadino. «Si tratta di una suggestiva location. A nostro avviso questo evento – continua – non solo contribuisce a diffondere la conoscenza dell’eredità culturale di Giacomo Leopardi a livello nazionale ed internazionale, ma rappresenta per Arcevia una straordinaria opportunità di valorizzazione culturale e turistica per la nostra affascinante città e per il suo variegato territorio».

Non sono mancate alcune difficoltà e così l’amministrazione si è ritrovata a far fronte alle richieste della produzione, IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com. Oltre all’autorizzazione alle riprese televisive e al patrocinio concesso dal Comune, «insieme all’allora assessora alla cultura Erika Possanza e al responsabile dell’ufficio cultura del Comune di Arcevia, Roberto Verdini, ci siamo prodigati per risolvere le problematiche logistiche fornendo un supporto tecnico per la realizzazione delle riprese» spiega l’ex primo cittadino.

Presentata in anteprima mondiale all’81esima Biennale di Venezia nel 2024, è stata girata a ottobre scorso, ricreando ambienti e scenografie dell’800 con attori in costumi dell’epoca. La miniserie sarà trasmessa in prima serata oggi, martedì 7, e domani, mercoledì 8 gennaio 2025 su Rai 1.