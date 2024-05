Il progetto per un secondo mandato dell'attuale sindaco naufraga anche per il lavoro sottotraccia dello stesso centrosinistra che punta a vincere con l'ex sindaca ed ex parlamentare

ARCEVIA – Si presenta la nuova lista di centrosinistra che mira a guidare il paese dei nove castelli per un nuovo mandato amministrativo ma la vicenda non è scevra da critiche e polemiche. L’attuale sindaco Dario Perticaroli non si presenta infatti alle prossime elezioni comunali di giugno e la scelta è anche il frutto, questa l’accusa, di un lavoro sottotraccia messo in atto da altri. Ma andiamo per ordine.

Da tempo il primo cittadino è al lavoro per creare un gruppo che potesse individuare i temi di un futuro programma e la nuova squadra da candidare alle elezioni: «Da oltre un anno, sia al gruppo dell’attuale maggioranza, che a tanti altri amici e conoscenti ho proposto di lavorare alla costruzione di un tavolo di lavoro per ragionare sulle problematiche, sulle prospettive ed opportunità per arrivare a condividere un percorso e quindi un programma per amministrare Arcevia. A mio avviso, tale lavoro sarebbe stato utile all’individuazione di persone capaci, motivate e disposte a mettersi in gioco in maniera efficace. Purtroppo, tale metodologia di lavoro non ha fatto breccia nelle persone con le quali ho interloquito, pertanto la mia decisione di non ricandidarmi».

Dario Perticaroli

Nel frattempo chi era al lavoro per mettere in piedi una sua squadra era proprio Marisa Abbondanzieri, ex sindaca di Arcevia tra il 1988 e il 1999 nonché ex parlamentare tra il 1999 e il 2006. Un’azione che andava avanti da un po’ e che non ha risparmiato al sindaco Perticaroli critiche sull’operato dell’amministrazione comunale. E’ lo stesso primo cittadino a spiegare che sulla stampa «si asserisce che la sig.ra Abbondanzieri si sarebbe candidata a sindaco a seguito della mia rinuncia al secondo mandato, ma non corrisponde al vero. E’ noto alla stragrande maggioranza degli arceviesi, e non solo, che già dall’estate scorsa la sig.ra Abbondanzieri avanzava l’idea di candidarsi a sindaco non condividendo molte scelte dell’attuale amministrazione». La discesa in campo è stata annunciata già a inizio aprile, quando ancora Perticaroli non aveva sciolto la riserva su un possibile secondo mandato.

E da Perticaroli non arriva il “benestare”. «La mia amministrazione, per quanto mi riguarda, non passa il “testimone” alla sig.ra Abbondanzieri, che nel corso di questi cinque anni non ha risparmiato critiche al sottoscritto, alla giunta e ai consiglieri di maggioranza, naturalmente anche a quelli che ora la sostengono» afferma. E continua: «Ora a ridosso della campagna elettorale, le critiche magicamente si trasformano in ringraziamenti e addirittura il sottoscritto viene elogiato e i componenti dell’attuale maggioranza, prima criticati aspramente, vengono uno ad uno contattati e lusingati per coinvolgerli nella sua lista. Alcuni lasciandosi lusingare accettano di candidarsi, altri la sostengono in quanto ”magicamente” dimenticano le critiche che hanno ricevuto».

Marisa Abbondanzieri

Insomma un lavoro dietro le spalle, questa l’accusa di Perticaroli all’Abbondanzieri, anziché il sostegno che ci si potrebbe aspettare da quel centrosinistra che ha sostenuto Perticaroli nel 2019. E ciò ha influito molto sulla scelta di non ricandidarsi per le amministrative 2024. «La decisione è stata lunga e sofferta, purtroppo non ci sono le condizioni per affrontare con serenità altri cinque anni di amministrazione».

Dunque il centrosinistra candida a sindaca del Comune di Arcevia Marisa Abbondanzieri, che si presenta con la lista “Comunità Insieme”. Tra i riferimenti, la Costituzione repubblicana nata dalla resistenza, l’Unione europea, la cultura del lavoro, della pace, del rispetto della persona umana, dei diritti umani, civili e sociali. In lista con lei, ci sono 7 donne e 6 uomini che rappresentano la nostra comunità, il territorio, le professioni, le attività: Badiali Elisa, Barchiesi Luca, Belardinelli Stefano, Carelli Cristina, Cesaretti Raffaela, Felicetti Leonardo, Mencarelli Martina, Mori Massimo, Petroni Paola, Politi Maria Giuditta, Quajani Fiorenzo, Spoletini Samuele.