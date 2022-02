Incidente stradale lungo la provinciale 14 per Avacelli: un'auto è finita nel terreno sottostante. Soccorso da vigili del fuoco e operatori sanitari, il conducente è ora a Torrette per i traumi

ARCEVIA – Esce di strada con l’auto, finisce in un campo. È quanto accaduto in tarda mattinata, lungo la sp. 14 che dal centro di Arcevia porta verso Avacelli. All’altezza della frazione Prosano si è verificato l’incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura, uscita di strada intorno alle ore 11 e “volata” su un terreno sottostante.

Il mezzo, una Peugeot, è poi rimasto ribaltato su un fianco. Per liberare l’uomo alla guida sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento. Oltre a loro, è stata chiamata anche l’eliambulanza per il trasporto del conducente ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona, e i carabinieri di Arcevia per i rilievi.

I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica ma, al momento, non sembrano esserci indicazioni utili. Il conducente, rimasto traumatizzato nell’episodio ma non in pericolo di vita, non ricorda per ora nulla di quanto avvenuto; in zona non ci sono videocamere che possano aver inquadrato l’incidente. Preziose potranno essere eventuali testimonianze, al vaglio degli operatori.

Così come utili potranno essere i risultati degli accertamenti medici sull’uomo, solo a bordo del mezzo incidentato, per capire se stesse guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Al momento non è emerso nulla ma appena sarà possibile verranno effettuati ulteriori esami; verrà anche sentito dai carabinieri della Compagnia di Fabriano per conoscere la sua versione, forse l’unica che potrà fare luce su come sia andata.