Arcevia, in moto contro un cinghiale. In ospedale un 37enne

ARCEVIA – Paura questa mattina – 5 agosto – poco dopo le 9 per un motociclista che in zona Fonte berlinga di Arcevia, è entrato in collisione con un cinghiale. V.P., di 37 anni, è caduto rovinosamente a terra e ha riportato una serie di contusioni.

Il cinghiale, di grosse dimensioni, è morto nell’impatto.

Gli automobilisti che transitavano in zona hanno subito allertato il Nue 112 che ha smistato la chiamata al 118. Il ferito, è stato trasportato dall’ambulanza infermieristica di Senigallia al pronto soccorso con un codice di media gravità.