Arcevia, festa per la bandiera dei Borghi più belli d’Italia

Consegnato da parte del presidente dell'associazione Fiorello Primi il vessillo che sancisce l'ingresso nell'élite dei piccoli comuni: per le Marche è il 30esimo paese a entrarvi, un record italiano

ARCEVIA – La perla dei monti è ufficialmente nell’élite dei “Borghi più belli d’Italia”. Dopo la comunicazione da parte dell’associazione – che riunisce i piccoli centri italiani da valorizzare, per la maggior parte emarginata dai grandi flussi turistici – è arrivata anche la bandiera a sancire l’ingresso nel prestigioso club.

La cerimonia si è svolta sotto il palazzo comunale alla presenza del sindaco Dario Perticaroli, dell’assessora alla cultura di Arcevia Cristiana Stefanini, del presidente dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” Fiorello Primi, della coordinatrice dell’associazione Cristiana Nardi e del coordinatore del comitato tecnico scientifico nonché ex sindaco di Corinaldo Livio Scattolini.

Al loro fianco esponenti del mondo artistico e culturale locale: il noto maestro Bruno d’Arcevia, il poeta Luigi Cerantola e il fotoreporter Giuseppe Chiucchiù che proprio in questo periodo (fino al 24 settembre) sta esponendo in una personale nell’Atelierphos a Castiglioni di Arcevia.

Un momento di festa, molto atteso dall’amministrazione e dalla comunità: l’iter era iniziato due anni fa. «Avevamo fatto richiesta 20 mesi fa, un anno circa dopo il nostro insediamento del 2019 – racconta il primo cittadino, – poi l’ultima settimana di maggio è arrivata una pec che ci comunicava l’ingresso tra i borghi più belli d’Italia. E per noi è chiaramente un motivo di grande soddisfazione». Ma è un motivo di vanto anche per l’intera regione Marche che ora è la prima realtà italiana per numero di comuni appartenenti all’associazione dei Borghi più belli d’Italia, con ben 30 paesi.

Con l’occasione, che dal sindaco è stata definita significativa per aver potuto condividere con la città l’emozione e l’onore del prestigioso riconoscimento, è stato anche presentato dalla ProLoco Arcevia il nuovo portale turistico www.arceviaturismo.it, con tante informazioni anche se varie sezioni sono ancora in fase di elaborazione.