Arcevia, agricoltore muore schiacciato da un mezzo nella rimessa

Deceduto Luca Giulioni, 54enne noto anche per l'attività di consigliere comunale in maggioranza. Il sindaco Perticaroli: «Rattristati, serve più sicurezza sui luoghi di lavoro»

ARCEVIA – Tragico infortunio sul lavoro a Castiglioni di Arcevia dove ha perso la vita un 54enne rimasto schiacciato tra due mezzi agricoli. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 luglio, nella rimessa di proprietà al termine di un’operazione di taglio e sfalcio di vegetazione.

L’allarme ha fatto giungere sul posto l’ambulanza e i carabinieri, ma la gravità della situazione ha richiesto inizialmente anche l’intervento dell’elicottero del soccorso sanitario. Si è rivelato poi inutile perché l’uomo, Luca Giulioni, è morto sul posto. Fatale lo schiacciamento ricevuto con il distacco di un braccio meccanico dal trattore agricolo.

La tragedia ha lasciato sgomenti tanti arceviesi a cui Giulioni era noto non solo come lavoratore del settore agricolo ma anche come autotrasportatore. Inoltre al lavoro aveva affiancato anche l’attività sociale come presidente della Polisportiva Castiglioni e politica.

Era infatti al secondo mandato come consigliere comunale di maggioranza a sostegno prima dell’ex sindaco Andrea Bomprezzi e ora del primo cittadino Dario Perticaroli che ha dichiarato: «Siamo davvero rattristati da questa notizia e ci stringiamo al dolore della famiglia. Tragedie come queste non dovrebbero mai accadere ed è per questo che torniamo a invocare maggiore prevenzione e consapevolezza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro».