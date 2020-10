Aratro si stacca e rimane in mezzo alla complanare, caos a Senigallia

L'incidente è accaduto in prossimità della rotatoria con strada della Marina in un orario in cui il traffico nella bretella nord era intenso: fortunatamente tutti sono illesi

SENIGALLIA – Imprevisto senza gravi conseguenze quello che si è verificato ieri pomeriggio, domenica 25 ottobre, sulla complanare nord di Senigallia. Un aratro si è staccato dal gancio con cui era trainato da una macchina agricola finendo per occupare le due corsie, ma fortunatamente senza colpire nessuno.

L’incidente è accaduto verso le ore 18.15, in prossimità della rotatoria con strada della Marina quando il traffico nella bretella nord era intenso. Il mezzo agricolo era in transito in direzione sud-nord: per cause ancora in accertamento, ma comunque riconducibili a un’avaria al gancio di traino, l’aratro si è staccato e si è rovesciato lungo la carreggiata stradale, occupandola parzialmente in entrambe le corsie di marcia.

C’è mancato poco che qualche automobilista finisse coinvolto ma in realtà la situazione si è risolta per il meglio, senza colpire nessuno né danneggiare altri veicoli. Anche il conducente del mezzo agricolo è rimasto illeso

Sul posto sono intevenute due pattuglie della Polizia locale, una per i rilievi del caso, l’altra per la gestione della viabilità. Per consentire le complesse operazioni di recupero dell’aratro è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto più a nord della complanare, quello compreso tra via Berardinelli e strada della Marina.