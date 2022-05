Approvato il progetto esecutivo, la giunta preme sui lavori alla scuola Pieroni

La volontà è quella di concludere entro settembre 2022 l’intervento al piano terra dell'edificio, in tempo utile per il nuovo anno scolastico

SENIGALLIA – Si torna finalmente a parlare della scuola Pieroni di Montignano. Il plesso, chiuso a una settimana dall’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021-22, sarà al centro di un intervento locale da eseguire entro il prossimo settembre al piano terra dell’edificio, così da ripristinare le condizioni di sicurezza e tornare dunque a ospitare alunni e insegnanti.

La giunta comunale ha infatti approvato, con delibera n.112 del 10 maggio, il progetto definitivo-esecutivo che partiva dalle relazioni sulla vulnerabilità sismica del fabbricato. A settembre scorso si erano accentuate le note crepe, che già esistevano da tempo senza destare grande preoccupazione, nella porzione al piano terra, lato monte. Si era reso necessario eseguire un intervento locale al fine di mettere in sicurezza tale porzione di fabbricato.

L’edificio ospita infatti la scuola dell’infanzia e la Primaria Pieroni ed è un importante servizio per la frazione, come sottolineato da tanti genitori e residenti preoccupati che fosse solo l’inizio di un procedimento volto alla sua chiusura e dismissione. Per evitare ciò, l’amministrazione comunale aveva promesso che non ci sarebbero state chiusure; nel frattempo, aveva anche affidato lo studio progettuale da cui è emerso che si dovranno rifare parte delle sottofondazioni, per evitare che ulteriori movimenti del terreno possano ripresentare le crepe degli anni passati, e le tamponature esterne su due lati dell’edificio. L’importo sale dai 30 mila euro ipotizzati all’inizio dell’anno – che avevano fatto suscitare molte polemiche per l’esiguità dell’intervento di fronte al disagio della chiusura del plesso – a oltre 90 mila euro.

L’intervento si spera possa essere avviato e concluso nel minor tempo possibile. La volontà della giunta senigalliese è quella di ripartire a settembre 2022 con la scuola Pieroni di Montignano perfettamente funzionante e sicura per un nuovo anno scolastico, prima di poter parlare di un nuovo edificio come da piano delle opere pubbliche.