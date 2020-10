Appartamenti e uffici, così rinasce a Senigallia palazzo Girolimini

SENIGALLIA – Appartamenti e uffici in arrivo a palazzo Girolimini. Lo storico edificio in via XX Settembre, a Senigallia, verrà riqualificato grazie all’accordo con la soprintendenza.

Quest’ultima, non essendo interessata al palazzo che si affaccia sul fiume Misa, sponda nord, ha di fatto dato il via libera a un progetto privato che porterà due uffici al piano terra e sei appartamenti nei tre piani sovrastanti.

Il progetto di riqualificazione di palazzo Girolimini potrà partire nel giro di poche settimane grazie appunto alla rinuncia al diritto di prelazione da parte della soprintendenza per le belle arti sull’edificio di proprietà prima della parrocchia del Porto (che ogni anno vi allestiva un presepe al piano terra), e ora dalla società La Grande Bellezza srl.