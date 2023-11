Aperta a Trecastelli la mostra “Nilde e il principio d’uguaglianza“

TRECASTELLI – Inaugurata al museo Nori De’ Nobili la mostra Nilde e il principio d’uguaglianza, a cura di Stefano Schiavoni e Simona Zava. Si tratta di un nuovo progetto che annovera le opere di una serie di artiste: Pia Bacchielli, Delia Biele, Lucilla Bonetti, Aurora Carassai, Francesca Cenciarini, Maria Janelli, Patrizia Lo Conte, Marinella Mancinelli, Anna Mancini, Chiara Marinelli, Anna Mencaroni, Maria Loreta Pagnani, Claudia Profeta, Alessia Rinaldi, Stefania Ronchini, Simona Sinicato, Serenella Stefani, Susan Vici.

L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 18 novembre alla presenza di numerosi cittadini, visitatori, estimatori delle arti visive. La presentazione ha avuto inizio con i saluti istituzionali del sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli e della sindaca di Monterubbiano (Fermo) Meri Marziali, che hanno sottolineato l’importanza della sinergia creatasi dai due comuni per la realizzazione dell’iniziativa. Subito dopo i saluti di Silvana Amati, presidente dell’associazione “Carlo Emanuele Bugatti – Amici del Musinf”, è intervenuta Simona Zava, curatrice dell’esposizione assieme a Stefano Schiavoni, che ha illustrato le tematiche della mostra.

La mostra Nilde e il principio d’uguaglianza, patrocinata dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e dalla Provincia di Fermo, è visitabile fino al 14 gennaio 2024, negli orari di apertura del museo Nori De’ Nobili presso il villino Romualdo in piazza Leopardi 32 a Ripe di Trecastelli. L’ingresso e le visite guidate, per singole persone e gruppi, sia alla mostra che al museo, sono gratuiti. Info www.museonoridenobili.it.