Anziano pedone investito davanti la stazione ferroviaria di Senigallia

SENIGALLIA – Investito davanti la stazione ferroviaria. È successo ieri sera, 10 dicembre, intorno alle 19:15 in viale Bonopera, la strada che passa di fronte alla stazione delle ferrovie, a Senigallia. Lì un uomo è stato travolto da un’auto in transito.

Del fatto si sta occupando la Polizia locale, intervenuta con una pattuglia per effettuare i rilievi del sinistro mentre un’ambulanza prestava le prime cure al malcapitato. A farne le spese un anziano pedone di 70 anni, residente ad Acqualagna, investito da una Ford Fiesta condotta da un 33enne di Mondolfo e quindi sbalzato a terra.

Per lui i sanitari intervenuti hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona dove è stato ricoverato con un codice rosso. Illeso invece il conducente dell’auto. Scarse le ripercussioni sulla circolazione stradale.

Sulla dinamica del sinistro sembrano pochi i dubbi: l’uomo si trovava sulla carreggiata, quando è stato urtato dal veicolo che viaggiava in direzione nord. Proprio nelle vicinanze c’è il sottopasso per andare dalla stazione in centro storico e viceversa, in modo da garantire sicurezza ed evitare incidenti, ma si attende di sentire anche la versione dell’anziano per fare luce sul perché si trovasse sulla carreggiata stradale.