Antisismico e innovativo: così sarà ricostruito l’asilo nido alle Conce di Arcevia

ARCEVIA – Un nuovo asilo nido sarà realizzato in località Conce, al posto dell’attuale struttura che ha mostrato una vulnerabilità sismica importante. Date le scosse del novembre scorso e la crisi del 2016, non c’è da scherzare di certo su questi temi. Lo ha stabilito la giunta comunale che è riuscita a farsi finanziare un progetto da 1,25 milioni di euro dall’Unione europea grazie ai fondi “Next Generation EU”. Progetto che ha ricevuto recentemente il via libera del Ministero dell’istruzione nell’ambito delle opere scolastiche del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

La giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo, delibera comunale n. 34 del 2023, che prevede l’abbattimento del vecchio immobile e la successiva nuova edificazione. L’intervento “Demolizione e ricostruzione asilo nido Conce di Arcevia” era inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro la fine di maggio; l’avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 30 novembre 2023 e la loro conclusione entro la fine del 2025. Tra collaudi e verifiche, l’edificio scolastico di via S. G. Battista sarà pronto e fruibile dagli alunni solo per settembre 2026.

Ne gioveranno 36 bambini e famiglie di Arcevia che entreranno in una nuova infrastruttura con tutte le innovazioni ed efficienze energetiche. Sarà ampia circa 500 mq su due livelli e potrà godere di pompa di calore e pannelli fotovoltaici, infissi a triplo vetro con elementi oscuranti, materiali innovativi e naturali. Un progetto sostenibile che punterà molto sul risparmio e sull’efficientamento energetico. L’edificio sarà realizzato ovviamente con criteri altamente antisismici, proprio per colmare un gap che le normative attuali rendono non più rinviabile.