All’anfiteatro romano di Castelleone tornano gli spettacoli di InSuasa festival

CASTELLEONE DI SUASA – Torna il teatro antico, tornano gli spettacoli all’anfiteatro romano, torna in due parole “InSuasa festival”. Tutto è pronto per la nuova edizione con quattro serate consecutive in cui si darà spazio a spettacoli selezionati tra quelli di oltre 100 compagnie di tutta Italia che hanno chiesto di poter partecipare.

L’apertura del festival è programmata per giovedì 15 luglio e vedrà in scena “Troiane” di Casa Fools, spettacolo che mette al centro il punto di vista della donna nella celebre tragedia della guerra di Troia, con musiche eseguite dal vivo delle interpreti Augusta Balla, Roberta Calia, Paola Bertello, Silvia Laniado, Cindy Balliu e la colonna sonora originale composta dal M° Alberto Cipolla.

A seguire, il 16 luglio Anomalia Teatro porterà in scena “Antigone – monologo per donna sola”. A esibirsi, diretta da Amedeo Anfuso, ci sarà Debora Benincasa, un’Antigone atipica, intensa, piena dell’energia che ben si addice ad un personaggio così complesso, ma che allo stesso tempo la porta a definirne una versione originale e a tratti esilarante. Un racconto energico e definito dalla stessa protagonista come un mix tra un film d’azione e una soap opera.

Si prosegue il 17 luglio con A.D.E. – Alcesti Di Euripide della compagnia Liberaimago, che propone una versione affidata alla riscrittura del regista Fabio Pisano. Un nuovo testo in cui gli attori Roberto Ingenito, Francesca Borriero e Raffaele Ausiello hanno il compito di tenere insieme la classicità e allo stesso tempo la modernità, accompagnati dalle suggestioni musicali dal vivo di Francesco Santagata.

Il 18 luglio InSuasa Festival si concluderà con il debutto in prima nazionale di Oscae Personae della compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco, operazione di rilettura della Fabula Atellana, antica forma di teatro italico, riproposta in chiave contemporanea, ma conservando la sua natura di teatro popolare e farsesco. Per la regia di Maurizio Azzurro, lo spettacolo fa vivere le maschere artigianali creazioni del M° Giancarlo Santelli. Lo spettacolo si avvale inoltre del prezioso contributo del Comitato Scientifico Ce.St.At (Centro Studi Atellana) diretto dal Prof. Renato Raffaelli. Con il regista sono in scena Antonio Elia, Giulia Navarra, Marcello Manzella; la musica dal vivo eseguita da Giovanni D’Ancicco.

InSuasa Festival è organizzato da Collettivo Collegamenti e Comune di Castelleone di Suasa, in collaborazione con AMAT nell’ambito di TAU (Teatri Antichi Uniti) con il sostegno di Regione Marche, Ass. Turistica Pro Suasa, Consorzio città romana di Suasa e il patrocinio di Mibact e FAI, per la direzione artistica di Filippo Mantoni e Michele Nardi, con la collaborazione artistica e organizzativa di Francesca Berardi e Nathalie Cariolle.

Oltre alle consuete serate di spettacolo, quest’anno l’offerta culturale presso la Città Romana di Suasa sede dell’Anfiteatro sarà arricchita dal progetto Playlist [Domus] di Collettivo Collegamenti (Berardi/Mantoni), un’esperienza sonora tra echi di antiche memorie. Una passeggiata all’interno della Domus dei Coiedii e dei resti del Foro romano che permette di ridefinire le proprie percezioni e prospettive in modo inedito. Ingresso su prenotazione: collegamenti.senigallia@gmail.com dal 15 al 18 luglio, ore 19.00. Lo spettacolo sarà poi replicato il 23-24-25 Luglio e il 20-21-22 Agosto.

Informazioni e prenotazioni: 071.20.72.439 (AMAT) – 347.92.37.933 / 339.17.17.201 (InSuasa Festival); insuasa.prenotazioni@gmail.com.