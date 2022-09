Ancora un grave incidente sull’Arceviese a Senigallia

Violento impatto tra due autovetture all'altezza della chiesetta di Borgo Bicchia: due i feriti, uno in modo grave, portato a Torrette in eliambulanza

SENIGALLIA – Violento impatto quello avvenuto questo pomeriggio, lunedì 5 settembre, a Borgo Bicchia. Una zona già in passato teatro di incidenti stradali anche mortali, che ha visto scontrarsi semi frontalmente due autovetture. Sul posto, data la gravità dell’evento, è intervenuta anche l’eliambulanza.

Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale Arceviese, praticamente all’altezza della chiesetta abbandonata, dove la strada presenta una curva. Lì, una Daewoo e una Audi hanno impattato causando il ferimento dei conducenti.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha ritenuto opportuno il trasporto di un ferito in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona, i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri di Senigallia per i rilievi.