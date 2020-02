Ancora giovani al volante dopo aver bevuto, una denuncia a Senigallia

SENIGALLIA – Alcol e droghe ancora al centro dei controlli da parte dei carabinieri di Senigallia che hanno denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza e segnalato alcuni assuntori di stupefacenti in prefettura.

I servizi scattati tra ieri sera, sabato 1 febbraio, e stamattina, domenica 2, hanno visto i militari impegnati nei pressi dei locali della movida senigalliese. In particolare, verso il Mamamia sono stati individuati alcuni giovani assuntori di droga, tra cui una ragazza, classe ’97, di Loreto; un 26enne e un 21enne, entrambi di Roma, tutti con modici quantitativi di hashish e marijuana.

Più gravi le situazioni connesse all’abuso di alcol. Alle ore 23:30 i carabinieri sono intervenuti a Ostra, dove un uomo era stato segnalato disteso in via Senigalliese: si trattava di un ragazzo ubriaco, che qualche ora prima, in stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcool, aveva litigato con i propri familiari, per poi addormentarsi poco distante dall’ingresso della propria abitazione.

Un’ambulanza del 118 lo ha condotto in ospedale a Senigallia, dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari prima di essere dimesso.

A notte fonda invece risalgono i casi più gravi. In viale IV Novembre, alle 04:30, è stato fermato un 29enne di Senigallia alla guida di una Opel Meriva. Sottoposto all’etilometro, è stato rilevato avere un tasso di alcol pari a 1,10 g/l, per cui è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patente di guida.

Poco dopo, nella stessa via, un 24enne di Senigallia è risultato positivo all’alcooltest, con un tasso alcolico pari a 0,69 g/l. A lui è stata contestata la violazione amministrativa per guida in astato di ebbrezza, alla quale corrisponde una multa di 544 euro, con sospensione della patente e la perdita di 10 punti.