Ancora allerta gialla per pioggia, vento e mare grosso. A Senigallia scuole chiuse

La Protezione civile regionale dirama l'ennesimo bollettino di allertamento. Ordinanza del sindaco Olivetti per chiudere scuole, strutture per l'infanzia, centri diurni e biblioteca

SENIGALLIA – Ad appena 48 ore dalla notte di paura per il livello del fiume che ha rischiato di esondare nuovamente, la spiaggia di velluto torna “sotto” l’ennesima allerta gialla. E con essa arriva anche la chiusura delle scuole e strutture pubbliche. La protezione civile regionale ha emesso oggi, 21 novembre, un avviso di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica, vento e mare, valido per tutta la giornata di domani, martedì 22 novembre 2022. E il sindaco corre ai ripari.

Secondo la protezione civile, si verificheranno precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti nel settore centro-meridionale della regione. Il fenomeno dovrebbe attenuarsi nel tardo pomeriggio un po’ ovunque tranne sulla fascia costiera centro settentrionale, dove ricade Senigallia, insomma: qui saranno possibili delle precipitazioni a carattere di rovescio anche in serata.

Non solo pioggia. Se la pioggia la farà da padrona in tutto il territorio regionale, con essa arriverà anche il vento fino a forte o burrasca con raffiche da sud est, ma nella seconda metà della giornata sarà il versante da nord ovest a soffiare più forte. Mare dunque molto mosso o agitato.

Considerato l’avviso meteo della protezione civile regionale, che prevede, su tutto il territorio del Comune di Senigallia, precipitazioni insistenti, il sindaco Massimo Olivetti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni sia comunali che private, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer, del centro pomeridiano “Il Germoglio, per tutta la giornata di martedì 22 novembre 2022. La biblioteca Antonelliana resterà chiusa al pubblico. Il provvedimento risponde allo scopo di prevenire situazioni di pericolo e/o di intralcio alle eventuali operazioni di soccorso se dovessero verificarsi situazioni critiche o problematiche per la città di Senigallia.