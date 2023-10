Tragedia in A14, uomo investito da un camion a Montemarciano

Da quanto si apprende l'automobilista era sceso dal mezzo dopo essersi fermato in una piazzola di sosta. Poi l'investimento al km 203+600

ANCONA – Tragedia in A14, nel tratto di Montemarciano (al km 203+600), in direzione Nord. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un autoarticolato. Da quanto si apprende l’automobilista era sceso dal mezzo dopo essersi fermato in una piazzola di sosta. Poi la tragedia.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia autostradale di Fano, intervenuta sul posto. L’investimento è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 27 ottobre. Sul tratto si sono verificati 3 km di coda tra Montemarciano e Senigallia in direzione Bologna. La viabilità è stata ripristinata.