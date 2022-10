In campo ci sono una sessantina di uomini supportati da droni e cinofili. Si cerca a pettine sui terreni alluvionati e sul letto del torrente Nevola

ANCONA – Ricerche a pettine sui terreni alluvionati e sul letto del torrente Nevola con i sub. Vanno avanti per il diciottesimo giorno consecutivo ininterrotte le ricerche d Brunella Chiù, la mamma di 56 anni dispersa nell’alluvione del 15 settembre scorso.

La donna era stata travolta dall’onda di piena mentre si allontanava con l’auto, una Bmw 1 bianca con la figlia Noemi, d 17 anni il cui corpo è stato trovato nei giorni scorsi dai soccorritori. Ieri, 2 ottobre, nella chiesa di Barbara, si sono svolti i funerali della giovane, mentre il fratello, Simone di 23 anni, era riuscito a salvarsi aggrappandosi ad un albero.

In campo, per le ricerche dell’ultima persona dispersa, c’è una task force costituita da una sessantina di soccorritori (una quarantina di vigili del fuoco) e una ventina fra volontari, Protezione civile e cinofili della Protezione civile, insieme ai sub dei carabinieri.

Le ricerche nella giornata odierna (lunedì 3 ottobre) procedono dalla località Coste di Barbara, dove si trova l’abitazione di Brunella Chiù, verso valle, supportare anche da droni. La speranza è di ritrovare al più presto il corpo della donna per restituirlo ai famigliari. Nei giorni scorsi è stata rinvenuta la borsa della donna con all’interno i suoi documenti, borsa trovata sulla sponda del Nevola a circa 200 metri da dove era stata trovata la carcassa dell’auto.

L’ondata di maltempo che ha flagellato le province di Ancona e Pesaro quel maledetto 15 settembre, ha causato 12 vittime accertate, la più giovane è il piccolo Mattia Luconi di 8 anni. Sulla vicenda sono stati aperti due fascicoli di inchiesta, uno da Tribunale di Ancona e uno da quello di Urbino. Di Brunella Chiù intanto ancora nessuna traccia.