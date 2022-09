ANCONA – Si svolgeranno martedì 27 settembre alle ore 15 i funerali di Mattia Luconi, il piccolo di 8 anni, vittima dell’alluvione che il 15 settembre ha travolto le province di Ancona e Pesaro. Le esequie, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara.

La salma della più giovane delle vittime dell’alluvione, sarà tumulata presso il cimitero di San Pietro di Arcevia. Il corpo di Mattia si trova presso la camera mortuaria dell’ospedale di Senigallia, aperta alle visite dalle ore 9 di oggi 26 settembre.

Il sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dellonti, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza dei funerali di Mattia Luconi, «in segno di stima, affetto, rispetto e partecipazione al profondo dolore della mamma Silvia, del babbo Tiziano, dei nonni Mimma, Millo e Marisa, degli zii Caterina con Alessandro e Paolo con Alice, dei cugini e dei parenti tutti – scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook istituzionale -. Da parte di tutta la comunità laurentina, ancora scossa e profondamente colpita, un abbraccio fraterno ai genitori ed ai parenti tutti».

Mattia viveva a San Lorenzo in Campo insieme alla mamma Silvia, travolta dalla piena, ma tratta in salvo dai vigili del fuoco, che l’hanno trovata a qualche km dall’auto a bordo della quale viaggiava con Mattia quando le è stato strappato dalle braccia dalla furia dell’acqua mentre tentavano di mettersi in salvo.

Intanto il papà di Mattia, Tiziano Luconi, ha annunciato l’intenzione di voler presentare un esposto in Procura per far luce sull’accaduto. Il corpo del piccolo è stato trovato da una educatrice di un nido dopo otto giorni di ricerche, in un campo a Passo di Ripe di Trecastelli, a una quindicina di km dal punto in cui si erano perse le sue tracce.