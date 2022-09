ANCONA – Tiene i marchigiani con il fiato sospeso la nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile con allerta gialla valida fino alle 24 di oggi per temporali, vento, mare, rischio idraulico e idrogeologico. Sull’epicentro dell’alluvione tra Ostra e Barbara sono in atto precipitazioni piovose e soffiano raffiche di vento forte. Ad Ostra i cittadini sono stati invitati a salire ai piani alti degli edifici, così come a Senigallia.

Sulle Marche è in atto «il passaggio di un fronte freddo proveniente da Nord che genera precipitazioni a carattere di rovescio e temporale che localmente possono assumere anche carattere intenso» spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera.

Il meteorologo Francesco Boccanera

Anche sulle aree colpite dall’esondazione si registra vento forte che interessa con maggiore intensità la fascia costiera. «I venti forti potranno raggiungere i 100km/h lungo la costa» dice, sempre sulla costa il mare è molto mosso con possibilità di mareggiate su tutta la costa marchigiana.

Il sistema frontale di aria fredda, che ha già provocato un importante calo delle temperature, tenderà ad interessare tutta la regione, scorrendo da nord verso sud. «Nel pomeriggio è prevista una attenuazione dei fenomeni – conclude – mentre per la giornata di domani si avrà tempo stabile e soleggiato con venti dai quadranti settentrionali».

I vigili del fuoco nella sola provincia di Ancona stanno gestendo circa 25 interventi per il forte vento che interessa molte aree della regione.