Capodanno, Acquaroli ricorda le vittime dell’alluvione: «L’anno che sta per finire lascia un dolore immenso per la tragedia»

ANCONA – «In questo pomeriggio del 31 dicembre, facendo gli auguri a tutti i marchigiani, voglio ringraziare quanti in tutti i settori lavorano per fare grande la nostra regione». Lo scrive il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli in un post su Facebook.

«L’anno che sta per finire ci lascia un dolore immenso per la tragedia che ha colpito la nostra comunità e non posso anche oggi non rivolgere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime» spiega il governatore riferendosi all’alluvione che il 15 settembre scorso ha devastato Senigalliese e Pesarese, causando 12 vittime accertate, 1 persona ancora dispersa (Brunella Chiù) e danni ingenti.

«Guardando al futuro – conclude -, voglio mantenere forte la speranza e l’augurio di normalità per come eravamo abituati a conoscerla, che di questi tempi sarebbe già un grande risultato! Un abbraccio a Voi tutti e ai vostri cari».