ANCONA – Non si fermano le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne travolta con la sua auto dalla piena dopo le piogge torrenziali che il 15 settembre scorso hanno colpito Anconetano e Pesarese, causando 12 vittime accertate e danni ingenti. Dopo il ritrovamento del piccolo Mattia Luconi di 8 anni, avvenuto dopo 8 giorni di ricerche, Brunella Chiù è l’ultima persona dispersa, per lei le ricerche sono giunte all’11esimo giorno.

I sommozzatori dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della guardia di finanza, cercano la donna lungo il letto del torrente Nevola, mentre le squadre di terra dei vigili del fuoco cercano la donna nella parte di terreno alluvionata, in un raggio di 100-150 metri circa dal torrente che quella notte divenne un fiume impetuoso.

Le ricerche nella giornata di oggi (26 settembre) si stanno concentrando nella zona di Corinaldo dove è stata rinvenuta nei giorni scorsi la Bmw 1 bianca, l’auto a bordo della quale c’era la donna insieme a sua figlia Noemi (17 anni) il cui corpo è stato trovato nei giorni scorsi, mentre l’altro figlio, Simone di 23 anni, che era in un’altra auto si è salvato aggrappandosi ad una pianta.

I vigil del fuoco, che coordinano le operazioni di ricerca dei dispersi, continuano a battere la zona non lasciando nulla di intentato, tanto che con le squadre di movimento terra, stanno lavorando alla rimozione dei grossi cumuli di tronchi e detriti, alti anche fino a due metri, sotto i quali potrebbe anche trovarsi la donna. Il corpo del piccolo Mattia, quando è stato trovato era a limite della zona alluvionata, in un terreno a circa 150 metri dal letto del Nevola, e a una quarantina di metri dall’ingresso dell’agrinido di Passo di Ripe di Trecastelli. Domani a San Lorenzo in Campo il funerale di Mattia Luconi.