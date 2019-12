Anche a Senigallia i manifesti col volto del premier Conte

Sotto il viso del presidente del consiglio la scritta "Pensa come vuoi, ma pensa come noi" e un simbolo che dovrebbe richiamare il romanzo 1984 di Orwell. Indagini in corso per risalire agli autori

SENIGALLIA – Prima sono spuntati i manifesti con il volto di Laura Boldrini, poi quelli con il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Hanno tappezzato tutta Italia, da nord e sud, con affissioni che stanotte, sono comparse anche a Senigallia.

Dietro l’ex hotel Marche, rivolti verso il parcheggio, sono stati rinvenuti i manifesti con il volto del premier italiano. Sotto il viso c’è una scritta: “Pensa come vuoi ma pensa come noi”. Più piccola e in basso la frase: “Serve un lessico più consono, una neolingua mite, rispettosa. E’ un progetto politico di ampia portata”. Infine il disegno di un occhio, forse un riferimento al “ministero della verità” del romanzo “1984” di George Orwell.

Manifesti identici sono comparsi anche in via Perugia, sempre a Senigallia, così come ad Ancona e Macerata, riferiscono dal Commissariato della spiaggia di velluto: la polizia sta accertando chi sia l’autore, anzi, gli autori, per comprendere meglio se l’affissione abusiva sia una trovata “pubblicitaria” di qualche movimento antigovernativo o la critica politica.

