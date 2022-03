Ambiente e futuro, a Corinaldo la tavola rotonda per la comunità

«Come tutelare il nostro paesaggio? Qual è la responsabilità di una piccola comunità verso l’ambiente? Quale futuro per la gestione dei rifiuti e per l’approvvigionamento energetico? Qual è il ruolo del mondo agricolo e quali sono le potenzialità di un sistema economico a Km0?». Sono queste alcune delle domande che guideranno il secondo incontro organizzato dal movimento Corinaldo 2022 con la comunità.

Un appuntamento, venerdì 04 marzo alle ore 21.15, incentrato sul tema dell’ambiente e dal titolo “Stare. Cosa poter fare per tutelare il nostro paesaggio?“. Il format dell’iniziativa, dopo l’ottimo riscontro del primo appuntamento, rimane invariato: un tavola rotonda animata da imprenditori, amministratori, professionisti e concittadini che quotidianamente affrontano il tema della serata e che offriranno ai partecipanti la propria visione e la propria esperienza.

La serata si svolgerà alle ore 21.15 presso la sala incontri del bar “Il Casolare” (Via Corinaldese 6). Per partecipare in presenza è obbligatoria la mascherina FFP2 e il super green pass. Sarà comunque possibile seguire l’incontro anche in diretta Youtube.

Il progetto

Il progetto “Corinaldo 2022” nasce dalla volontà di un gruppo di concittadini corinaldesi che ambiscono a rilanciare il percorso di crescita e di sviluppo di Corinaldo, dando continuità ai progetti politici che hanno sostenuto negli ultimi anni le Amministrazioni Principi, ma al contempo che possa essere una piattaforma di rinnovamento e di nuovo slancio per il futuro.

Un movimento di persone accomunate da una condivisione dei valori progressisti, democratici e riformisti.