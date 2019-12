Ambiente, donate ai bambini delle primarie di Trecastelli le borracce in alluminio

TRECASTELLI – Come promesso, anche per i bambini della scuola primaria di Trecastelli sono arrivate le borracce in alluminio, un’iniziativa volta a ridurre l’acquisto delle bottiglie di plastica usa e getta. L’annuncio era stato dato, infatti, dal sindaco Marco Sebastianelli in un’intervista proprio a Centropagina.it, quando ha affermato che, dopo la sperimentazione partita con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, per natale l’iniziativa sarebbe stata estesa anche alle primarie dell’istituto comprensivo Nori De’ Nobili.

E così è stato: giovedì 19 dicembre, in piena atmosfera natalizia, l’amministrazione comunale di Trecastelli ha fatto visita a tutti i bambini delle primarie del territorio, la Palazzi a Ripe e la Marconi a Monterado. Ai giovanissimi alunni sono state donate delle borracce in alluminio di colore giallo, su cui è stampato il logo della Città di Trecastelli e la scritta “For Future”.

Un messaggio importante per sensibilizzare alunni e famiglie dell’importanza dei piccoli gesti nei confronti dell’ambiente: la tematica della salvaguardia, che spesso sui media viene ridotto a uno slogan, deve essere trattata dagli enti istituzionali e dalle agenzie educative come la scuola in maniera approfondita. Per fare questo, l’amministrazione comunale ha impegnato i fondi derivanti dalla riduzione volontaria delle indennità spettanti al sindaco e alla giunta comunale. Oltre il simbolo, dunque, per un progetto che guarda al futuro, ha commentato il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli.

