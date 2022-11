Da Altroconsumo “solidità cinque stelle” per la Bcc di Ostra Vetere

OSTRA VETERE – È tra le banche più solide in Italia. A dirlo è Altroconsumo. Affidabilità da cinque stelle, dunque, per Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere che risulta così «prima tra tutte le banche con sede operativa nelle Marche», come spiega in una nota la Bcc di Ostra Vetere.

«Da diverse settimane la Bce raccomanda prudenza alle banche dell’Eurozona, in vista di un inverno che vedrà un sensibile peggioramento delle prospettive di crescita. Inoltre, alla luce delle turbolenze che hanno investito diverse banche italiane negli ultimi anni, è normale che piccoli e grandi risparmiatori avvertano la necessità di avere informazioni maggiormente dettagliate per affidare i propri risparmi, cumulati in una vita di sacrifici», dice Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere.

In questo quadro di incertezza, “Altroconsumo”, associazione italiana per la tutela dei consumatori, ha voluto valutare con particolare rigore l’attuale stato di salute delle banche italiane.

A tal fine, sono stati esaminati i bilanci 2021 e del primo semestre 2022 di oltre 250 istituti di credito sul territorio nazionale. I risultati ottenuti, pubblicati sulla rivista “Altroconsumo – Investi” premiano Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, che non solo si è aggiudicata le 5 stelle, il massimo riconoscimento, «ma ha anche ottenuto il punteggio più alto tra tutte le banche con sede operativa nelle Marche», spiega l’istituto bancario.

Per la Banca è stato certamente il miglior modo per concludere i festeggiamenti dei 100 anni dalla fondazione. «Ci aspettavamo questo risultato e la conferma è per noi motivo di grande orgoglio e stimolo per continuare ad attrarre il risparmio e di trasformarlo in credito a famiglie e imprese, un servizio economico e sociale al territorio che non viene meno, anzi si esalta nei cicli economi negativi» dichiarano soddisfatti il presidente Claudio Carbini e il direttore generale Nazzareno Sabbatini.