Altro studente positivo alla scuola Foscolo di Ostra Vetere

OSTRA VETERE – Ancora problemi alla scuola media Foscolo di Ostra Vetere, dove ieri, 1 febbraio, è stato registrato un altro caso di positività al covid-19. È il secondo episodio in pochi giorni: lo scorso 27 gennaio risultava un altro studente positivo al coronavirus ed era scattata la quarantena per la classe e la sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati dallo studente.

Ora il nuovo caso di positività al covid-19, in una classe sempre della scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” di Ostra Vetere. A darne notizie sono l’amministrazione comunale e la dirigenza dell’istituto comprensivo di Corinaldo.

Anche in questo caso il dipartimento di prevenzione ha disposto la quarantena per tutta la classe dello studente positivo e la contestuale sanificazione degli ambienti in cui potrebbe essersi trovato il giovane. Precauzioni per poter far rimanere il plesso regolarmente aperto per tutti gli studenti delle altre classi non coinvolte.

Intanto per coloro che sono forzatamente in quarantena è stata avviata la didattica digitale integrata (ddi), mentre l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’equipe territoriale “Medici Collina”, ha organizzato uno screening gratuito e volontario di tamponi rapidi per gli alunni della classe in questione e per il personale scolastico coinvolto. Lo screening verrà effettuato nella giornata di martedì 9 febbraio alle ore 16, come l’altra volta presso la palestra comunale.