Altro incidente in via Capanna all’incrocio con via Di Vittorio

SENIGALLIA – Ancora un incidente all’incrocio tra via Capanna e via Di Vittorio, dove appena un mese fa c’era stato il grave sinistro che aveva fatto finire un 77enne in prognosi riservata all’ospedale regionale. Questa volta si sono impattate un’auto e una moto ma la dinamica tra i due sinistri è pressoché la stessa.

L’allarme è scattato oggi, 3 giugno, pochi minuti prima di mezzogiorno, quando un giovane centauro è finito a terra dopo lo scontro con un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Senigallia, il motociclista viaggiava su via Capanna, mentre l’auto da via Di Vittorio si stava immettendo nella trafficata arteria che collega la zona piano regolatore con la provinciale per Sant’Angelo.

Illesa la conducente dell’automobile, una donna classe ‘66 di Senigallia, mentre le conseguenze più importanti le ha riportate un 17enne di Montemarciano a bordo del mezzo a due ruote. Dopo l’impatto è infatti finito a terra.

Sul posto sono giunti, oltre i militari della Compagnia cittadina, anche l’ambulanza per le prime cure al giovanissimo centauro che ha riportato alcune lesioni non gravi. E’ stato quindi trasportato all’ospedale di Senigallia, mentre sono in via di conclusione gli accertamenti sul sinistro.