Senigallia, altre strade riasfaltate: è il “turno” di Marzocca

SENIGALLIA – L’amministrazione comunale sta portando avanti da mesi numerosi interventi pubblici per sistemare la rete stradale cittadina. Ciò è stato reso possibile grazie anche alle risorse del Pnrr che hanno liberato fondi comunali e grazie ad altri contributi ministeriali che hanno permesso di intervenire in zona Cesano, in centro storico e a Marzocca: qui sono appena terminati i lavori di asfaltatura di quattro tratti stradali.

In particolare si è trattato di risistemare quattro vie della frazione di Marzocca che la collettività chiedeva da tempo che venissero riasfaltate: via Marco Polo, via Taormina, via XXIV Maggio e l’ultimo tratto di strada della Marina.

L’intervento è costato complessivamente 72.500 euro ed è stato finanziato con un contributo statale attribuito con decreto n. 234 del 14.01.22. Ha operato poi una cooperativa di Fano che ha offerto un ribasso del 23,778% sull’importo dei lavori per asfaltare complessivamente 320 metri di strade.

Come per viale Anita Garibaldi, anche lungo la statale 16 (lato mare) all’altezza di via Marco Polo è stato realizzato un tratto di nuova fognatura, di circa 30 metri, allo scopo di smaltire adeguatamente le acque meteoriche in caso di violente precipitazioni e tutelare le abitazioni lato mare. Soddisfatta l’amministrazione comunale