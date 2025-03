Senigallia, altra scia di furti in abitazione

Via Tevere e via Adige nel mirino dei ladri, rubati soldi e gioielli. Potrebbe trattarsi della stessa banda di criminali che periodicamente visita gli appartamenti a Senigallia

SENIGALLIA – Ancora una scia di furti in abitazione a Senigallia, nella zona vicino all’ospedale. Nell’ultimo fine settimana sono stati messi a segno due colpi, uno in via Tevere e uno via Adige, strade molto vicine tra loro. Come sempre, sono stati trafugati soldi e gioielli, anche se in questi casi il bottino non è stato elevato.

La notizia è stata confermata dai carabinieri di Senigallia a cui sono state sporte denunce dai proprietari degli appartamenti visitati dai ladri nella sera tra sabato 15 e domenica 16. In entrambi i casi non erano presenti al momento dei furti, segno che, probabilmente, erano stati osservati mentre uscivano perché potessero avere più tempo a disposizione per i colpi.

In uno dei casi si sarebbero intrufolati utilizzando una grondaia come appiglio per salire al primo piano di un condominio, metodologia non nuova in realtà, ma contro cui spesso non si prendono precauzioni. Molte volte infatti le finestre o le porte finestre vengono lasciate semi aperte per far circolare l’aria, quando invece i consigli dei carabinieri (LEGGI L’INTERVISTA QUI) per evitare i furti in abitazione sono appunto quelli di chiudere tutto come se si partisse per una vacanza.

All’appello mancano soldi e preziosi. Seppure il bottino sia in corso di quantificazione, dalle prime informazioni non si tratterebbe di colpi ingenti, ma certamente fastidiosi: sia per il fatto di aver violato uno spazio privati sia per aver messo tutto a soqquadro e toccato i propri beni.