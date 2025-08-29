Senigallia: alluvioni e politica. Il PCI: né col centrodestra né col centrosinistra

Critiche a entrambi gli schieramenti e al modello del bipolarismo. Forte appello alla sicurezza idrogeologica e alla partecipazione popolare

SENIGALLIA – In vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, che si terranno il 28 e 29 settembre prossimi, il Partito Comunista Italiano (PCI) delle Marche e di Senigallia interviene nel dibattito politico, sollevando una critica netta verso i due principali schieramenti, centrodestra e centrosinistra. Il partito, che si presenta con una propria lista, sottolinea la coerenza della sua scelta, motivata da un’alternativa al bipolarismo che non si limita alle sfumature, ma tocca i nodi strutturali del sistema.

Oltre al tema del riarmo su cui il PCI vede una sostanziale e «scellerata» convergenza dei due blocchi politici a discapito di sanità, scuola e lavoro, la ragione di presentarsi come alternativi risiede in particolare sulla questione della difesa del territorio e sulla gestione dei fiumi, in particolare dopo le alluvioni che hanno colpito il bacino del Misa-Nevola nel 2014 e nel 2022. A tal proposito, viene ricordato che l’unico consigliere comunale di Senigallia a votare contro la deperimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – che individua le aree a rischio esondazione – fu Maurizio Belligoni, candidato del PCI alle prossime elezioni regionali. Venne sostenuto – critica purtroppo ancora attuale – che «la sicurezza è un valore subordinato rispetto al diritto di edificare», privilegiando la speculazione edilizia a scapito della tutela del territorio e della vita dei cittadini. Sebbene il PAI da solo non basti, è uno strumento essenziale per una corretta pianificazione edilizia e per i Piani di Emergenza. Il partito sottolinea come la riduzione delle aree a massimo rischio (R4) debba avvenire solo dopo aver completato le opere di mitigazione, come le vasche di espansione, la cui realizzazione è stata finora eccessivamente lenta.

Il PCI denuncia poi le «contraddizioni eclatanti» in seno ai due schieramenti politici relativamente ai piani di emergenza. Emblematico il caso nel 2014 del sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi (oggi candidato con il PD) che additava la Regione Marche come responsabile della pericolosità dei fiumi a causa della mancata pulizia degli alvei, salvo poi ritirare su invito della Regione l’ordinanza motivo del dibattito. Successivamente, un nuovo piano definì le arginature del Misa come “fortemente strutturate”, contraddicendo i fatti documentati dall’alluvione del 2014, che causò la rottura in più di venti punti degli argini e la morte di tre persone. Se il centrosinistra deve fare i conti col passato, il centrodestra non può certo girarsi dall’altra parte: era già alla guida della giunta regionale quando nel 2022 avvenne il secondo recente disastro alluvionale che di morti ne causò ben 13. Il Pci critica le parole di Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), che definì le tredici vittime come persone «nel posto sbagliato al momento sbagliato». Secondo il PCI, questa dichiarazione nasconde le «gravi lacune» della Protezione civile regionale, all’epoca dei fatti sotto la presidenza di Francesco Acquaroli. Il partito evidenzia come ci fossero almeno due ore di tempo per avvisare la popolazione per esempio a Pianello di Ostra dopo le prime avvisaglie di criticità in zona Conce di Arcevia, situata 20 km più a monte.

Da Pci arrivano dunque proposte per un cambiamento politico, a cominciare da un dibattito pubblico con i comitati e gli altri partiti per discutere interventi urgenti per tutto il territorio marchigiano. Gli obiettivi irrinunciabili sono l’attuazione rapida dei progetti idrogeologici con la partecipazione della popolazione; la delocalizzazione (con esproprio) degli immobili nelle aree a rischio esondazione e la riorganizzazione della Protezione civile regionale. Un modello di cooperazione e «cittadinanza attiva» per non accontentarsi di «narrazioni semplicistiche» su temi di così vitale importanza.