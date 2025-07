Alluvione, sulla sicurezza delle persone «serve un cambio di paradigma»

OSTRA – Dall’annuncio dei lavori al ponte di Pianello d’Ostra alle critiche per la gestione della sicurezza post alluvione e a quelle sulla propaganda politica è un attimo. Il primo è arrivato nei giorni scorsi da Regione Marche e struttura commissariale, le seconde invece dal gruppo fiume del Partito democratico che parla della messa in sicurezza del territorio come tema più caro agli abitanti e alle imprese delle vallate Misa e Nevola dopo la drammatica esperienza dell’alluvione del 15 settembre 2022.

Galeotta fu la conferenza stampa per l’avvio del cantiere al ponte di Pianello. In quell’occasione, venerdì 18 luglio, il presidente regionale e commissario alluvione Francesco Acquaroli, supportato dal vice Babini, aveva fornito alcune informazioni, non solo sulla nuova infrastruttura ma anche sul fatto che d’ora in poi il territorio può sentirsi più al sicuro.

«La sicurezza del territorio non è materia di propaganda», ci tengono a ribadire dal Pd Marche sottolineando che l’avvio dei lavori in realtà coincide solo con le indagini preliminari. Di fatto viene contestata la «narrazione politica», perché enfatizza il normale adempimento preliminare. «È facile, quindi, ipotizzare che nei prossimi mesi si possa continuare su questa linea: verranno probabilmente comunicati nuovi “avvii” per le casse d’espansione – da Brugnetto (secondo stralcio) a Pancaldo, Ponte Lucerta, Marazzana, Megà fino a Borgo Catena – magari giocando sui diversi livelli di avanzamento dei progetti. Questa strategia comunicativa, però, rischia di mettere in secondo piano alcuni aspetti fondamentali che la cittadinanza chiede con forza: attenzione reale, programmazione a lungo termine e risorse effettivamente allocate. In tre anni, infatti, non sono ancora stati resi pubblici gli studi commissionati agli enti di ricerca e alle università (CIMA e altri), né è stata data adeguata trasparenza ai processi decisionali» spiegano.

Anche la pulizia degli alvei dei due fiumi Misa e Nevola non è esente da critiche. Una manutenzione straordinaria che però non ha un progetto strutturato dietro e «che, secondo quanto attestato anche dal recente decreto AUBAC, ha addirittura ampliato il rischio di inondazione alla foce del fiume, estendendo la classificazione di rischio massimo (R4) a gran parte dell’area a nord del fiume nel centro abitato di Senigallia».

«Non si può giocare sulla sofferenza di un territorio così duramente colpito – spiega Andrea Storoni del gruppo fiume – , né cedere alla tentazione di semplici operazioni di facciata che, oltre ad essere facilmente smascherate, rischiano di spezzare la necessaria visione d’insieme sul sistema idraulico. La sicurezza di chi vive e lavora lungo il corso del Misa, da Arcevia fino alla foce, non può essere affidata a singoli, isolati interventi, bensì – come richiesto anche dalle associazioni e dagli esperti – a un piano organico, trasparente e condiviso. La vera urgenza, oggi, è restituire alle persone non solo tranquillità, ma anche fiducia nella capacità delle istituzioni di elaborare risposte chiare, con azioni coordinate e una tempistica certa, fondata su dati e studi resi pubblici. Servono risorse, servono programmazione e serve una rigorosa attenzione nel superare la logica della propaganda per arrivare, finalmente, all’obiettivo che tutti chiediamo: mettere davvero in sicurezza le persone, e non il fiume, in un cambio radicale di paradigma».