Alluvione, Senigallia ringrazia l’Arma dei carabinieri per l’impegno in quelle drammatiche settimane

SENIGALLIA – Un riconoscimento per ringraziare tutti i militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono prodigati nel Senigalliese lo scorso 15 settembre nei drammatici momenti dell’alluvione. È questo il senso dell’incontro che si è tenuto questa mattina in aula consiliare a Senigallia.

Nel municipio il sindaco Massimo Olivetti ha ricevuto il colonnello Carlo Lecca, alla guida del Comando provinciale carabinieri di Ancona, accompagnato dalla comandante della Compagnia carabinieri di Senigallia, cap. Francesca Ruberto, e da alcuni militari.

A tutti loro è andato il ringraziamento della città per l’impegno profuso con la loro partecipazione attiva a tutte le fase durante l’emergenza alluvione, nelle giornate e nelle settimane successive quando la città, ma in generale l’intera vallata Misa Nevola, si è ritrovata in ginocchio con danni e devastazione ovunque.

Al colonnello Lecca è andata anche la fotografia di Alberto Polonara “…. e tornarono i bambini”, come già avvenuto ai referenti delle altre forze di polizia e delle altre associazioni intervenute durante l’evento dello scorso mese al teatro La Fenice di Senigallia.