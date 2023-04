Alluvione, rinviata la partita del cuore: pessimo meteo previsto per domenica 16 a Senigallia

Salta l'evento solidale "Insieme per Senigallia" a causa delle precipitazioni previste sulla costa. Entro una settimana la nuova data per sostenere la popolazione colpita dall'alluvione del 15 settembre scorso

SENIGALLIA – Sono le pessime condizioni meteo previste per domenica 16 aprile ad aver scoraggiato in primis gli organizzatori che hanno deciso di rinviare quindi la “Partita del cuore – Insieme per Senigallia”. L’evento a scopo benefico, promosso per sostenere con i fondi raccolti, la popolazione della vallata Misa e Nevola devastata dall’alluvione del 15 settembre scorso, è stato rimandato a data da destinarsi.

La comunicazione ufficiale arriva dalla Caritas che, di concerto con la Nazionale italiana cantanti e le istituzioni coinvolte, ha deciso di far scendere in campo in un’altra giornata i big della musica, dello spettacolo e dello sport che si sarebbero dovuti fronteggiare domenica 16, «proprio per poter regalare al pubblico un momento migliore di festa e divertimento».

Tra i nomi erano già stati fatti quelli di Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Leo Gassman, Bugo, Sangiovanni, Rkomi, Moreno Conficconi (Extraliscio), Mr Rain. Per quanto riguarda lo sport aveva aderito il ct della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e gli ex calciatori Ciro Ferrara e Fabio Galante, oltre ai volti noti dello spettacolo come dj Ringo, il conduttore di Decanter (Rai Radio2) Federico Quaranta e Nicolò De Devitiis (Le Iene).

Altri aggiornamenti arriveranno entro una settimana, quando verrà comunicata la nuova data per l’evento solidale che si svolgerà sempre presso lo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia e vedrà scontrarsi le medesime squadre: la Nazionale italiana cantanti contro il Charity Team Senigallia.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data ufficiale della “Partita del cuore – Insieme per Senigallia”. Per chi ne facesse comunque richiesta sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto. I clienti che hanno acquistato online o presso le prevendite autorizzate Vivaticket possono richiedere il rimborso compilando il modulo online che troveranno nella sezione “Annulli e posticipi” presente sul sito Vivaticket entro il 30 aprile 2023. Chi ha acquistato presso i punti vendita dovrà riportare il biglietto entro la stessa data.