Alluvione, Provincia al lavoro per far riaprire a Serra de’ Conti il ponte sulla sp.11

SERRA DE’ CONTI – Tra due settimane i cittadini di Serra e della vicina Barbara potranno tornare a transitare sul ponte lungo la strada provinciale 11 che collega i due paesi. Sono infatti in corso i lavori per il ripristino dell’infrastruttura danneggiata dall’alluvione dello scorso 15 settembre 2022 che dovrebbero terminare entro la prima metà di marzo. Una buona notizia a cui si aggiunge anche quella per Arcevia: la Provincia interverrà entro pochi giorni anche a Nidastore dove un altro ponte aveva ceduto sotto i colpi del maltempo.

Dopo il ponte del Burello che collega Corinaldo con Ostra vetere, l’ente provinciale si sta continuando a impegnare per riaprire le infrastrutture compromesse dalla piena dei fiumi Misa e Nevola. Stavolta tocca al ponte sul fosso Caffarelli, un affluente del fiume Misa, essere sotto “i ferri”: sono state rifatte le sponde, verranno posizionate le barriere laterali e verrà steso un nuovo asfalto. Cittadini e imprese potranno quindi tornare a fruire di un collegamento secondario per l’intera Provincia ma fondamentale per il territorio. Al lavoro due ditte ma una si sposterà tra una settimana ad Arcevia per avviare l’altro intervento.

La zona interessata qui è Nidastore, uno dei vari castelli che compongono la “perla dei monti”. Qui non c’è stata un’alluvione ma il dissesto idrogeologico che, sempre in quelle due terribili giornate del 15 e 16 settembre 2022, ha compromesso il ponte lungo la sp. 14. Anche in questo caso la competenza è provinciale: si interverrà per riaprire entro la fine di marzo, Pasqua al massimo.