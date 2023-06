Alluvione, i primi nomi della nazionale cantanti impegnata nella partita del cuore “Insieme per Senigallia”

SENIGALLIA – Tutto pronto per la partita del cuore “Insieme per Senigallia” che vedrà la nazionale italiana cantanti impegnata per raccogliere fondi a favore delle famiglie alluvionate di Senigallia e del territorio. Un momento di sport, di festa, di solidarietà che vedrà partecipare allo stadio Bianchelli di Senigallia la sera di mercoledì 21 giugno alle ore 21 alcuni big dello spettacolo.

Per la Nazionale italiana cantanti abbiamo, confermati dal mister Sandro Giacobbe, il presidente e capitano Enrico Ruggeri; Ubaldo Pantani, showman e re del trasformismo; Bugo; Moreno Conficconi (Extraliscio); il rapper Moreno Donadoni tra i migliori talenti italiani del freestyle; il cantante e polistrumentista Matteo Bocelli. E poi Ludwig, il dj e cantante che ha iniziato la carriera nella scena trap romana; Pierpaolo Pretelli, il vice presidente Paolo Vallesi; Marco Ligabue; Cricca, direttamente dall’ultima edizione di Amici; Deddy, anche lui lanciato da Amici 20, con oltre 104 milioni di streaming e canzoni nella Top 10 tra dischi di platino e certificazioni d’oro; Il Tre, che con l’album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” ha esordito al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione platino e oro.

Ma c’è grande fermento anche su altri personaggi, che sono soliti dare l’ok in prossimità dell’evento per impegni di cartellone e di gare. Prestissimo anche i nomi del Charity Team.

Mancano otto giorni al grande evento di solidarietà organizzato a sostegno delle persone colpite dall’alluvione dello scorso 15-16 settembre: inizialmente previsto per il 16 aprile, il match era stato rinviato per l’ennesima allerta meteo. Dopo l’ufficializzazione della data, ecco dunque i primi movimenti in panchina per far sentire la vicinanza di tutto il paese alla popolazione alluvionata. Il ricavato dalla vendita dei biglietti andrà interamente a sostegno della Caritas Senigallia, da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza, che poi distribuirà le risorse in base alle necessità delle famiglie di tutta la vallata Misa-Nevola.

I biglietti già acquistati sono ancora validi, mentre per chi vuole sono disponibili su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/partita-del-cuore-insieme-per-senigallia/206407) – al costo di 10 euro più diritti di prevendita – i biglietti per la gradinata. Sono in vendita anche alla Libreria Mastai, in via Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9-12.30 tutte le mattine tranne il lunedì e 17-19 solo di lunedì, mercoledì e venerdì.