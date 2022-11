Alluvione, il ponte del Burello di Corinaldo ancora chiuso

CORINALDO – Riaprire il prima possibile il ponte del “Burello” è l’obiettivo che ha spinto i gruppi consiliari di opposizione, “Voce Comune per Corinaldo” e “Corinaldo Civitas”, a scrivere una lettera a Comune, Provincia e Regione. L’infrastruttura situata lungo la strada provinciale n. 17 “Dell’Acquasanta”, è infatti ancora chiusa al traffico sia veicolare che pedonale nonostante siano passati quasi due mesi dall’alluvione del 15 settembre che ha visto interessata anche quell’area, dove scorre il fiume Nevola.

I due capigruppo in consiglio di Voce Comune per Corinaldo e Corinaldo Civitas, rispettivamente Giorgia Fabri e Raffaele Sebastianelli, hanno chiesto informazioni a Comune e Provincia sulla riapertura, anche parziale, del ponte: la struttura interessa non solo la cittadinanza corinaldese ma anche quella degli altri comuni, Ostra Vetere in primis, perché è un prezioso snodo viario nel collegamento tra i vari centri abitati della vallata. Dopo varie settimane di chiusura, ancora ufficialmente non motivata da questioni tecnico-strutturali, l’opposizione unita ha scritto alle istituzioni per saperne di più.

«Ripristinare la viabilità sulla strada provinciale n. 17, unitamente alle strade provinciali nn. 42 e 11, è fondamentale per il territorio» spiegano Fabri e Sebastianelli, «a maggior ragione se non ci sono problemi strutturali, di cui però nessuno ha ancora fatto menzione. La prolungata chiusura continua a provocare anche danni alle attività economiche già alle prese con il generale contesto di difficoltà legata alla crisi internazionale e alle ripercussioni su bollette, carburanti e materie prime».

Sul tema erano già intervenute le amministrazioni comunali di Corinaldo e Ostra Vetere, con una richiesta formale alla Provincia di Ancona per sollecitare ulteriormente la riapertura al traffico il ponte “Burello”. Anche perché residenti e lavoratori devono da due mesi a oggi fare un giro tortuoso e meno sicuro per poter giungere a destinazione.

All’iniziativa dei sindaci Aloisi (Corinaldo) e Pancotti (Ostra vetere) non sono arrivate risposte. E così, il giorno dopo la lettera delle minoranze corinaldesi, l’amministrazione Aloisi ha indetto una conferenza stampa proprio nei pressi del ponte, in quanto «si ritiene ormai doverosa una risposta certa e concreta da parte della Provincia di Ancona, ente preposto alla sistemazione e riapertura al traffico del ponte, dopo settimane di solleciti e richieste».