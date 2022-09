OSTRA – Tra le vittime della tremenda bomba d’acqua che ha colpito Pianello di Ostra anche un ragazzo di appena 25 anni e suo padre: si tratta di Andrea Tisba e Giuseppe Tisba, 65 anni. I due avrebbero perso la vita nel tentativo di recuperare l’automobile prima di essere sorpresi nel garage dalla piena del Misa che non ha lasciato loro scampo.



Il 25enne, da poco laureato, era un brillante calciatore ed aveva militato in diverse compagini locali tra cui Ostra Calcio, nell’Olimpia Ostra Vetere e nella Ostrense Calcio a 5. Propria la società in cui è cresciuto in queste ore ha pubblicato un pensiero per ricordarlo: “Impossibile trovare parole e spiegazioni, solo preghiere e aiuto per tutta la nostra comunità”.



A perdere la vita anche Diego Chiappetti di 52 anni, idraulico e padre di famiglia che lascia due figli adolescenti, e Nando Olivi, 82enne, pilastro della Croce verde di Ostra, rimasto intrappolato nel piano terra della sua abitazione.