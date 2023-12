Alluvione, Pd Marche chiede chiarimenti sui fondi

ANCONA – «A più di un anno dall’alluvione che ha colpito molto paesi nel nord della nostra regione, troppe opacità persistono sulla gestione dei fondi che non arrivano a destinazione». Lo afferma in una nota stampa il Pd delle Marche. «Sembrerebbe siano stati stanziati complessivamente 130 milioni di euro, una cifra che, oltre a essere insufficiente, resta ancora sulla carta – prosegue la nota -. Molti i sindaci che negli ultimi giorni hanno espresso tutto il loro disappunto per la mancanza di conoscenza delle esigenze dei territori da parte della struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Francesco Acquaroli».

Il Pd Marche chiede «a gran voce ‘Trasparenza e Condivisione’, ci sembra ora e ci sembrano dovuti – si legge ancora nella nota -. È doveroso che tutti conoscano innanzitutto i criteri adottati dal presidente Acquaroli per la ripartizione dei fondi; è necessario aggiornare le schede dei danni prestando attenzione alle richieste dei sindaci; è urgente sviluppare i progetti esecutivi ed evitare sprechi di risorse. Il Pd Marche – è la conclusione – non intende arretrare di fronte alle criticità emerse. Chiediamo risposte chiare, concrete e urgenti».