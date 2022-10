Alluvione e pandemia, Trecastelli consegna le civiche benemerenze

TRECASTELLI – Una sobria cerimonia per ringraziare chi si è impegnato a favore della popolazione colpita dall’alluvione e per quanti hanno contribuito ad alleviare i problemi legati alla pandemia da covid. Questo il senso dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per sabato 22 ottobre, in occasione della festa patronale.

L’evento si è svolto sul sagrato della chiesa della Madonna del Rosario, a Passo Ripe di Trecastelli e ha visto l’attestazione della civica benemerenza ad alcuni cittadini, ai rappresentanti delle forze dell’ordine e a due operai comunali che si sono resi protagonisti, a vario titolo, di due salvataggi nei confronti di cittadini alluvionati.

Un ringraziamento molto sentito quello dell’amministrazione comunale, i cui stessi rappresentanti sono stati interessati dagli allagamenti diffusi su tutto il territorio vallivo Misa e Nevola: premiato l’impegno civico, oltre il senso del dovere, che ha portato le persone premiate a svolgere un accurato lavoro a favore della popolazione alluvionata e colpita nei mesi precedenti dalla pandemia.

Tra le personalità a cui è stata conferita la civica benemerenza, c’è anche il comandante dei vigili del fuoco di Ancona, ing. Pierpaolo Patrizietti: nell’esprimere gratitudine e soddisfazione per la riconoscenza, ha evidenziato che «alla base dei positivi risultati vi è la sinergia tra le amministrazioni territoriali e statali preposte al soccorso. Ciò presuppone la presenza di piani d’azione congiunti e condivisi da predisporre affinché sia massimizzata l’efficacia delle risorse a disposizione».