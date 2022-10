OSTRA – La macchina della solidarietà, dopo la tragica alluvione che ha spazzato via parte della frazione di Pianello di Ostra, non conosce limiti geografici. L’eco di quanto accaduto è arrivato anche nella cittadina tedesca di Markt Schwaben, piccolo Comune incastonato nella Baviera e da tempo oramai gemellato proprio con Ostra.

L’amministrazione locale, in sinergia con le realtà locali, si sta muovendo per raccogliere fondi per sostenere e aiutare coloro che sono stati colpiti più duramente dalla devastazione dell’acqua. Diverse le iniziative che mirano a raccogliere fondi tra cui l’allestimento di un mercato autunnale. E un concerto di beneficenza i cui proventi andranno alle famiglie colpite dall’alluvione.

Scrive l’amministrazione locale: «Cari concittadini di Markt Schwaben, sicuramente alcuni di voi sono venuti a conoscenza che a metà settembre si è verificata una devastante inondazione nella nostra città gemellata di Ostra. Per esprimere la nostra solidarietà verso la comunità gemellata, come atto simbolico il 9 ottobre 2022, la bandiera italiana sarà issata nel municipio. Si prega di seguire il calendario degli eventi per conoscere ulteriori offerte di aiuto come lo stand di vendita del comitato Ostra allestito al mercato autunnale e il concerto di beneficenza previsto per il 23 ottobre 2022, il cui ricavato andrà alle famiglie del comune di Ostra colpite dall’alluvione».