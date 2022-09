Alluvione nelle Marche, con Mattia salgono a 12 le vittime. Si cerca ancora Brunella

ANCONA – Si sono concluse tragicamente le ricerche del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni che, la sera del 15 settembre mentre tornava a casa in auto con la mamma, è stato travolto da un’onda di acqua e fango. Il suo corpicino è stato individuato dopo otto giorni di ricerche, da una donna che lavora in un agrinido della zona in cui è stato rinvenuto, celato dal fango, in località Passo di Ripe di Trecastelli.

La furia della piena del torrente Nevola ha trascinato a valle per una quindicina di km il corpo di Mattia, rispetto all’area in cui è stata trovata l’auto della mamma Silvia, a Ripalta. La mamma era stata trovata viva ma sotto choc in un canneto e dopo una settimana trascorsa in ospedale proprio ieri era stata dimessa, e come il papà si era subito recata sui luoghi battuti dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine durante le ricerche.

Nonostante le Marche ci abbiano sperato fino all’ultimo, restando per otto giorni con il fiato in sospeso, la tragedia a cui nessuno voleva credere si è purtroppo concretizzata, lasciando nello sconforto i famigliari e la piccola comunità in cui viveva, San Lorenzo in Campo, dove proprio alcune sere fa era stata organizzata una veglia di preghiera e una fiaccolata per stringersi alla famiglia.

Il corpo di Mattia Luconi era in un terreno a circa un centinaio di metri dal letto del Nevola, in una zona fangosa, oggetto di bonifica. Con il ritrovamento del corpo di Mattia, sul quale sono in corso accertamenti per identificare con certezza l’identità, all’ospedale di Senigallia, salgono a 12 le vittime della drammatica alluvione che ha seminato morte e danni ingenti.

Ora le ricerche vanno avanti per trovare l’ultima persona dispersa, Brunella Chiù, la mamma di 56 anni, travolta nella Bmw con la figlia Noemi di 17 anni, trovata cadavere, mentre l’altro figlio, Simone, si è salvato miracolosamente aggrappandosi a una pianta.