Alluvione, accreditati al Comune di Senigallia 12 milioni di euro per i rimborsi a famiglie e imprese

Primo stanziamento per la popolazione e le aziende danneggiate dall'esondazione dei fiumi del 15 settembre 2022. Ma serviranno anche per rimpolpare le casse comunali svuotate dalle spese per la somma urgenza

SENIGALLIA – Ammonta a 12.763.884 euro la somma che la struttura commissariale regionale ha girato al Comune per gli indennizzi relativi all’alluvione del 15 settembre 2022. Una cifra notevole – parte dei 97 milioni di euro stanziati dal governo – calcolata sulla base dei modelli B1 e C1 compilati da privati e aziende in occasione della ricognizione dei danni.

Ne ha dato notizia il sindaco Massimo Olivetti, a margine di una conferenza stampa per le giornate Fai di primavera, annunciando come queste risorse serviranno per ristorare la popolazione alluvionata con un contributo massimo di 5 mila euro a privato o nucleo familiare. La novità è che i 5 mila euro potranno essere elargiti anche ai beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (Cas), a coloro cioè che sono dovuti andare fuori della propria abitazione poiché inagibile o insalubre dopo i tragici eventi del 15 settembre 2022. Inizialmente le persone, in sede di presentazione della domanda con modello B1, dovevano scegliere alternativamente se ricevere il cas o se attendere l’indennizzo di massimo 5 mila euro. La platea di famiglie beneficiarie dunque sale nella sola Senigallia da 635 a 810 per un indennizzo tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, questo primo ristoro arriverà fino a 20 mila euro, sulla base dei dati raccolti dalla Regione con il modello C1, ma dal monte complessivo dovranno anche essere trovati i soldi per ristorare il Comune stesso: la città di Senigallia ha infatti sostenuto le spese affrontate in somma urgenza per la pulizia delle strade, lo sgombero di garages e cantine alluvionate e lo smaltimento dei rifiuti per un importo di circa 7,4 milioni di euro.