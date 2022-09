«Capacità organizzativa, professionalità e umanità nell’alluvione»: il grazie del generale Salticchioli ai suoi carabinieri

OSTRA – Dopo il momento toccante delle esequie delle vittime dell’alluvione del Comune di Ostra, cui ha preso parte anche il comandante della Legione Carabinieri Marche generale Fabiano Salticchioli, così come i massimi vertici dell’Arma provinciale e locale, si è svolta una riunione presso la Stazione di Ostra, competente sul territorio epicentro dell’alluvione. Un momento non istituzionale, in cui tutti i carabinieri che hanno preso parte a vario titolo alle operazioni di primo soccorso nella notte tra il 15 e il 16 settembre, hanno ricevuto il plauso del comandante della Legione.

Il generale Salticchioli, con una certa emozione, ha formulato loro il proprio ringraziamento per «l’impegno profuso, la capacità organizzativa e la professionalità che hanno contribuito ad alimentare il prestigio dell’Istituzione». Caratteristiche che appartengono agli uomini e alle donne dell’Arma e che, soprattutto in questa eccezionale calamità sono stati anche accompagnati da profonda umanità, senso del dovere e coraggio: sono stati alcuni dei militari presenti ad aver tratto in salvo delle persone prima che venissero travolte dal fango, salvando loro la vita.

Sono stati alcuni dei militari presenti ad aver ritrovato le auto dei dispersi contribuendo alle loro ricerche. Sono stati alcuni dei militari presenti ad aver rischiato la propria incolumità pur di essere d’aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione e solo la fortuna ha determinato che tra le 11 vittime del disastro non vi fossero anche dei carabinieri. Il Generale ha rivolto loro anche il ringraziamento espresso dal prefetto di Ancona Darco Pellos, per l’impegno messo in campo quotidianamente dai militari impegnati nel soccorso alla popolazione sin dai primissimi momenti e nelle successive ricerche. Inoltre, ha evidenziato il grande sostegno e la disponibilità offerta dal Comandante Interregionale nei confronti di tutte le componenti del Comando Legione Marche e dei reparti specializzati.