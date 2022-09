BARBARA – Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Protezione Civile del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, inghiottito dal Nevola mentre si trovava con la madre sulla strada che collega Ripalta (Arcevia) e la Corinaldese. Erano scesi dall’auto, travolta dall’ondata del fiume, ma la mamma Silvia Mereu, farmacista, poi recuperata e portata in ospedale a Senigallia, non era riuscita a trattenere il figlio strappatole dalle braccia dalla furia dell’acqua.

Nella stessa area gli uomini del soccorso continuano a cercare Brunella Chiù che insieme al figlio 23enne Simone Bartolucci e alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni, era stata trascinata via dal Nevola mentre tentava di lasciare casa in auto. Il ragazzo si è salvato aggrappandosi a una pianta per oltre due ore mentre la 17enne è deceduta e il corpo è stato già recuperato.



Al riguardo la Caritas Parrocchiale di Barbara ha lanciato una raccolta per aiutare il 23enne Simone che è rimasto praticamente da solo con la casa alluvionata. (Per chi volesse, è possibile fare una donazione al codice Iban della Parrocchia S. Maria Assunta di Barbara (AN). Codice IBAN: IT04I0870537510000000095190. Causale: Un aiuto per Simone).



A Serra de’ Conti si cerca un 47enne di Arcevia la cui auto, una Opel Corsa, era già stata trovata dentro il fiume Misa dopo essere stata inghiottita dall’acqua: dell’uomo non si hanno più notizie dalla drammatica sera del 15 settembre.