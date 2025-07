Alluvione 2022, sempre più concreto il nuovo ponte sulla SP 18 a Trecastelli

Firmata la consegna dei lavori, termine in autunno 2026. Per la Provincia di Ancona è l'ultimo intervento dopo il disastro del settembre 2022

TRECASTELLI – Buone notizie per il territorio di Trecastelli che vede sempre più vicina la realizzazione del nuovo ponte sulla SP 18 Jesi-Monterado, nella località di Passo Ripe, chiuso dopo l’alluvione del 15 settembre 2022. E’ stata infatti siglata nei giorni scorsi la consegna dei lavori che dovrebbero vedere la fine nel terzo trimestre del 2026.

L’infrastruttura era in realtà già nel mirino della Provincia di Ancona che ne aveva già progettato il nuovo corso. Dopo l’alluvione, e quindi con le normative e prescrizioni che dovevano essere integrate nella progettazione, i lavori comprendono oggi un nuovo progetto con l’innalzamento dell’impalcato di circa 1 metro e l’eliminazione della pila in alveo. Modifiche progettuali che hanno inciso sia sui tempi che sui costi, ora a quasi 2,5 milioni di euro, con un rifinanziamento ad opera della struttura commissariale.

La notizia è stata data alla comunità prima dall’amministrazione comunale di Trecastelli che sui social ha pubblicato un post con tanto di dettagli, e poi dall’ente provinciale. La firma per la consegna dei lavori è avvenuta in realtà l’11 luglio scorso presso la sede operativa di Ponte Lucerta della Provincia di Ancona nel Comune di Trecastelli, con i tecnici, l’impresa e gli enti locali.

Proprio il Comune di Trecastelli, presente all’atto, metterà a disposizione un’area per allestire il cantiere, in considerazione delle difficoltà operative per reperire un sito idoneo al di fuori dell’area PAI e quindi escluso dal rischio idraulico, fa sapere l’amministrazione comunale. Amministrazione che «ha seguito e sollecitato costantemente l’evoluzione della complessa procedura amministrativa che ha accompagnato la vicenda con i vari interlocutori sovracomunali, e vede raggiunta finalmente una tappa importante per la realizzazione di quest’opera per la nostra città e per tutto il territorio vallivo».

L’Intervento, da contratto, prevede una durata di 480 giorni ed un investimento complessivo di 2.400.927,71 euro. «Si tratta – ha spiegato il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali – dell’ultima opera in carico alla Provincia del post alluvione che ha colpito nel 2022 il territorio senigalliese. Il progetto è stato rivisitato ed ora siamo lieti che sia stata firmata la consegna dei lavori. Finalmente siamo riusciti a far partire l’ultima opera della ricostruzione in capo alla Provincia e la chiusura dei lavori è prevista in circa 16 mesi».

Altro cantiere attivo, sempre riferito al post alluvione, è quello per la ricostruzione del ponte del Coppetto, altra infrastruttura colpita nel 2022: «I lavori sono già iniziati – rende noto ancora Carnevali – e stanno procedendo secondo programma. A breve, si procederà con quelli in alveo per il rafforzamento delle sponde».