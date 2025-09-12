Alluvione 2022, le iniziative a Senigallia per ricordare la tragedia

La diocesi promuove quattro momenti per una memoria condivisa, mentre il Comune sta ancora valutando se e come muoversi

SENIGALLIA – A tre anni dall’alluvione del 15 settembre, mentre il Comune ancora sta valutando come e se muoversi, la diocesi di Senigallia promuove una serie di iniziative, perlopiù a carattere religioso e di fede, per ricordare e condividere il grave episodio del 2022.

A partire dal pomeriggio di quel drammatico giorno furono infatti 13 le vittime causate dall’esondazione dei fiumi Misa e Nevola, oltre a quasi due miliardi di euro di danni nelle vallate.

Momenti drammatici che ognuno dei residenti, ma anche le centinaia delle volontarie e dei volontari intervenuti per dare una mano, ricordano o hanno voluto allontanare per cercare di superare la tragedia.

La comunità diocesana di Senigallia ha dunque deciso di organizzare, nelle giornate del 14 e 15 settembre, una serie di momenti di condivisione e ricordo delle vittime nei luoghi maggiormente colpiti dall’alluvione, “Insieme nella memoria”: momenti che vanno oltre le singole celebrazioni che ogni parrocchia vivrà con la propria comunità.

Il primo degli appuntamenti si terrà domenica 14 settembre, alle ore 9, presso il circolo Arci di Borgo Bicchia, con una celebrazione eucaristica. Nella giornata di lunedì 15, alle ore 21, la memoria proseguirà con una celebrazione eucaristica a Pianello di Ostra, lungo via Ex Arceviese e con un’altra a Barbara, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, presieduta dal vescovo di Senigallia Franco Manenti. Sempre lunedì 15, alle ore 21, alla chiesa del Porto di Senigallia è previsto anche un ricordo in musica e parole, con testimonianze e alcune letture tratte dal libro di Moreno Blasi “Orme nel fango”.

La diocesi parla di «un segno di vicinanza, di preghiera e di memoria condivisa, per rinnovare la forza di una comunità che, seppur ferita, continua a camminare insieme».

Ancora nessuna notizia invece da parte dell’ente pubblico: a tre giorni dalla ricorrenza il Comune di Senigallia sta ancora valutando le iniziative da mettere in campo, «anche in considerazione della coincidenza con la campagna elettorale e la normativa vigente».